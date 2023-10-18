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Mehmetçik harekete geçti! Bakanlıktan operasyon açıklaması

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Ekleme: 18.10.2023 - 10:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik harekete geçti! Bakanlıktan operasyon açıklamasıTerör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Harekat bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik harekete geçti! Bakanlıktan operasyon açıklaması
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