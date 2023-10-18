Mehmetçik harekete geçti! Bakanlıktan operasyon açıklaması

Terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Harekat bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.