Katil İsrail’in Filistinlilere zulmü! Masum sivilleri esir alıp şarkı söyleyerek eğlendiler
Katil İsrail askerleri, masum Filistinlileri esir alıp ellerini ayaklarını ve gözlerini bağladıktan sonra şarkı söyleyerek eğlendi.
İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işliyor. Bölgeyi abluka altına alan katil İsrail ordusu, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin binlerce masum sivili katletti.
Gazze'ye elektrik, ve yakıt akışını kesen, soykırım suçu işleyen İsrail, son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 sivilin şehit olduğu açıklandı.
Katil İsrail'in savunmasız sivilleri hedef alan alçak saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken, ortaya çıkan yeni görüntüler İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.
FİLİSTİNLİLERİ ESİR ALIP ŞARKI SÖYLEYEREK EĞLENDİLER
Görüntülerde; İsrail askerlerinin masum Filistinlileri esir alıp ellerini ayaklarını ve gözlerini bağladıktan sonra şarkı söyleyerek eğlendiği görülüyor.
Kan donduran hastane katliamının ardından ortaya çıkan bu skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.