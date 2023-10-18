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İstanbul Valiliği'nden açıklama: Ölü ve yaralananlar var

İstanbul Valiliği, İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini 43'ü polis toplam 63 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Ekleme: 18.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği'nden açıklama: Ölü ve yaralananlar var
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam Gazze'deki bir hastanenin İsrail tarafından bombalanması sonucu 500 kişinin öldüğü saldırıya yönelik İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan protestolar sırasında 1 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, 43'ü polis toplam 63 vatandaşın da yaralandığı belirtildi. Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerine saldırdığı tespit edilen 5 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlardan bir grubun, konsolosluk binasına girmek için harekete geçtiği, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunduğu belirtildi.

'1 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ'

'Gösteriler sırasında 1 kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti, 43'ü polis toplam 63 vatandaş yaralandı'

Emniyet kuvvetlerinin de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellediğinin kaydedildiği açıklamada, 'Ayrıca polis bariyerini aşarak emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan Eshabil Tüfekçi (65) isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı, terör saldırılarını andıran bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz' ifadelerine yer verildi.
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