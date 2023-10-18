İstanbul'da metrobüs kazası! Vatandaşlar perişan oldu

Sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs hattında iki metrobüsün karıştığı kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uzunçayır durağına giriş sırasında iki metrobüs kaygan zemin nedeniyle çarpıştı.Kaza nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yolculardan bir kişi yaralanırken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.Yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.Kaza sonrası metrobüs seferleri tek şeritten verilirken durakta yolcu yoğunluğu yaşandı.Kazanın olduğu saatlerde, Uzunçayır Metrobüs durağındaki bazı yürüyen merdivenlerin de çalışmaması vatandaşı isyan ettirdi. Kazanın ardından yoğunlaşan metrobüs durakları, yürüyen merdivenlerin de çalışmamasıyla uzun kuyruklar oluşturdu. İşe gitmek için her gün aynı yolu kullanan Nurefşan E. isimli vatandaş; 'Haftanın en az 1 günü bu tür sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ya yürüyen merdiven bozukluğundan yoğun oluyor ya da metrobüs arızası veya kaza oluyor. Artık bu yoğunluğa bir çare bulunmasını istiyoruz yetkililerden' ifadelerini kullanarak CHP'li İBB yönetimine seslendi.