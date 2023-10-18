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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen 12 kişilik çete, polisin 3 ay süren takibi sonucu çökertildi. Düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlanan 9 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Ekleme: 18.10.2023 - 10:00 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da para karşılığında fuhuş yaptırdığı tespit edilen bir çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı.

Gerekli hazırlıkların ardından İstanbul'da Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli, Kartepe ve Darıca'da önceden belirlenen 12 adrese baskın yapıldı.

12 şüpheli gözaltına alındı

Baskınlarda fuhuş çetesinin yönetici kadrosunda yer alan biri kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Baskınlarda, fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 9 kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları Ahlak Büro Amirliği'nde yapıldı.

Kadınlara zorla fuhuş yaptırdılar

Şüphelilerin cep telefonları ve internet üzerinden kadın pazarladıkları, isteyen müşterilere otellere veya evlere kadın gönderdikleri tespit edildi.

İnceleme sürüyor

Fuhuş çetesiyle birlikte ele geçirilen 13 cep telefonu ile bir hafıza kartıyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

9 kişi tutuklandı

Şüphelilerden 9'u tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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