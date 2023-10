İsrail'in uşakları sahiplerini böyle korudu: ABD ve İngiliz medyası Gazze'deki vahşeti örtbas etmeye çalıştı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı 'Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü' manşetiyle duyurdu.The New York Times haberinde manşetin altında da 'Filistinli yetkililerin, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü.' ifadesine yer verildi.Gazete kısa süre sonra bu ifadeyi, 'Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail hava saldırısının Gazze'deki hastaneyi vurduğunu ve 500 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.' şeklinde değiştirdi.Washington Post gazetesi, manşette 'Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor.' ifadesini kullanırken, haberde 'İsrailli ve Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastaneye ölümcül saldırıyla ilgili suçu birbirine atıyor.' denildi.Wall Street Journal'ın manşeti ise, 'Filistinli Yetkililer, Gazze Hastanesindeki Patlamada 500'den Fazla Öldüğünü Söyledi' oldu.CNN, saldırı haberini ilk olarak 'Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.' başlığıyla verirken, daha sonra 'İsrail' ifadesini çıkardı ve 'Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.' başlığını attı.Foreign Policy haberinde, 'Hamas İsrail'i suçluyor, ancak İsrail ordusu bunun Filistin İslami Cihad'ı tarafından fırlatılan başarısız bir roket olduğunu söylüyor' ifadesine yer verdi.Associated Press de saldırının haberini önce, 'Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi.' başlığıyla abonelerine duyurdu, daha sonra bu başlığı güncelledi.Güncellemede, 'İsrail, Gazze'deki hastane patlamasıyla ilgisi olduğunu yalanladı, patlamanın nedeninin Filistin roketi olduğunu açıkladı.' başlığı kullanıldı.Reuters ajansı sitesinde haberi, 'Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor' başlığıyla duyurdu.İngiliz ajansı, haberinde 'İsrail' diyemedi.Politico, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in sözlerini öne çıkardı.Haberde, 'Michel Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalamakla suçlanmasının ardından sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi' denildi.İngiliz Financial Times, Ürdün'ün Gazze hastanesindeki ölümcül patlamanın ardından Biden zirvesini iptal ettiğini yazdı.BBC de 'Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü' başlığını kullandı. Daha sonra başlığı, 'İsrail saldırıyı reddederken, Gazze'deki hastanede yüzlerce kişinin öldüğünden korkuluyor.' şeklinde düzenledi. İngiliz kamu kuruluşu, haberinde 'İsrail' diyemedi.Saldırıyı uzun süre görmezden gelen Wall Street Journal da haberinde, 'Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastaneye saldırıda 500'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.' ifadesini kullandı.BBC de 'Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü' başlığını kullandı. Daha sonra başlığı, 'İsrail saldırıyı reddederken, Gazze'deki hastanede yüzlerce kişinin öldüğünden korkuluyor.' şeklinde düzenledi. İngiliz kamu kuruluşu, haberinde 'İsrail' diyemedi.Saldırıyı uzun süre görmezden gelen Wall Street Journal da haberinde, 'Filistinli yetkililer, Gazze'deki hastaneye saldırıda 500'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.' ifadesini kullandı.Rus haber ajansı TASS saldırıyı, 'Gazze kentindeki hastaneye İsrail saldırısında 500'den fazla kişi öldü' başlığıyla duyurdu.Hint haber ajansı ANI News, 'Gazze'deki hastanede patlamada yüzlerce kişi öldü' başlığını kullanırken, Hindistan TV kanalı NDTV'nin haberinde de 'Gazze, hastaneye hava saldırısında 500 kişinin öldüğünü açıkladı. İsrail, bunu Hamas'ın yaptığını belirtti.' başlıkları kullanıldı.