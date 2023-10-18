İsrail’in saldırısında BBC detayı: Hastaneyi böyle hedef göstermişler!

İsrail, bir savaş suçu daha işledi! İsrail'in, Gazze'de hastane vurması sonucu en az 500 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla yayınladığı haber dikkat çekti. Bu durum, "BBC hedef gösterdi, İsrail vurdu" yorumlarını beraberinde getirdi.

İsrail'in zulmü bitmek bilmedi. İşgalin 13. gününde Gazze'deki hastaneye hava saldırısı düzenlendi.500 masum insan hayatını kaybetti. Alçak saldırı tüm dünyada lanetlendi. İsrail'in bu katliamının arkasındaki BBC detayı ise dikkat çekti.Buna göre; İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün yaptığı haberde 'Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?' başlığına yer verdi.İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane saldırısında en az 500 kişi öldüGünlerdir katliama karşı üç maymunu oynayan İngiliz medyasının, İsrail'e hedef göstermesi tepki çekti.Saldırı sonrası yerle bir olan hastanede çekilen görüntüler ise yürekleri parçaladı.İsrail'in zulmü sonrası yaşanan tarifsiz acı objektiflere böyle yansıdı...