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İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

İsrail ordusunun Gazze'deki katliamında 500 sivil hayatını kaybederken, uzmanlar ise hastaneye atılan roketin patlamanın sesi ve şiddeti ile mühimmatın geliş şeklinde bakıldığında bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre (910 kilogram) Mark 84 bombası olabileceğine işaret ettiğine dikkat çekiyor.

Ekleme: 18.10.2023 - 09:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi
Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan Troy Teknoloji Savunmanın Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu yaptığı açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

Ağırlığı yaklaşık 1 ton: 430 kilogram patlayıcı taşıyor

Mühimmatın hastaneye gelişine dair işaretler, patlamanın sesi ve şiddetinin, bir roketin ötesinde JDAM donanımlı 2000 libre MK-84 bombasına ait olabileceğine işaret ettiğini savunan Bereketlioğlu, bu donanımla birlikte de söz konusu bombanın hassas güdümlü mühimmata dönüştüğünü belirtti. Söz konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.

Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti. Sait Ersoy Bereketlioğlu, 'Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta' dedi.

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi
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