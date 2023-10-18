İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında en az 500 masum sivil şehit oldu. Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken; İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti. CHP yandaşı Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' olarak paylaştığı videonun dakikalar sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Twitch yayıncısı Jahrein, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında "İsrail yanındayız" mesajını verirken, Oğuzhan Uğur "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı" şeklindeki asılsız iddiaları kullanarak masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelip Filistin'i suçladı. İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyunan isimler arasında yer aldı. İşte detaylar...
Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen, soykırım suçu işleyen İsrail, son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 sivilin şehit olduğu açıklandı.
Katil İsrail'in savunmasız sivilleri hedef alan alçak saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti.
NEVŞİN MENGÜ'NÜN 'KANIT GÖRÜNTÜSÜ' YALAN ÇIKTI
CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü; sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' diyerek paylaştığı videonun geçmiş döneme ait olduğu ifade edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor.' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.
"LAĞIM SUYU" SKANDALINI AKLAMAYA ÇALIŞTI
Nevşin Mengü, geçtiğimiz cuma günü Filistinli vatandaşların üzerine lağım suyu döken İsrail'i yine aklama çabasına girmişti. Konuyu araştırdığını belirten Mengü; "lağım suyu" değil, skunk adlı bir madde sıkıldığını iddia edip Müslümanlara yapılan zulme arka çıkarak İsrail'den yana tavır takınmıştı.
İSRAİL'İN SALDIRILARINI GÖRMEZDEN GELİP FİLİSTİN'İ SUÇLADI!
Deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla vatandaşları manipüle eden Oğuzhan Uğur, işgalci İsrail ile Filistin arasındaki gerilim sonrasında da benzer bir algı operasyonuna girişti. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı." dedi.
Masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Oğuzhan Uğur, Filistin'i suçlayarak İsrail'in işgalini meşrulaştırmaya çalıştı.
"İSRAİL'İN YANINDAYIZ"
Twitch yayıncısı Jahrein ise sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşımla terör devleti İsrail'i desteklediği açıkladı.
Yıllardır abluka altında olan Gazze'de binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılara ses çıkarmayan Jahrein, paylaşımında, "Terörist Hamas'ın İsrail'de sivil yerleşkelere roketle saldırdığı bir sabah. Yüzlerce ölünün olduğu söyleniyor. Kanlı bir sabah." dedi.
İSRAİL ADINA ETKİ AJANLIĞI YAPIYOR!
"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilen İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyundu.
Haskoloğlu, İsrail Ordusu'nun "Gazze'deki hastanedeki saldırıyı biz yapmadık. Hamas'ın yanlış fırlattığı roket vurdu" açıklamasını paylaşarak İsrail'i aklama çabasına girdi.
İSRAİL'İN YALAN HABERLERİNE Mİ HİZMET EDİYORLAR?
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde; İsrail Büyükelçiliği'nin açtığı grupta Nevşin Mengü ve İbrahim Haskoloğlu'nun da olduğu görüldü.
Söz konusu görüntülerin gündem olmasının ardından akıllara "İsrail'in yalan haberlerine mi hizmet ediliyor?" sorusu geldi.