İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...

İsrail, 12 gündür Gazze Şeridi'nde insanlık suçu işliyor. Bölgeyi abluka altına alan katil İsrail ordusu, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin binlerce masum sivili katletti.Gazze'ye elektrik, su ve yakıt akışını kesen, soykırım suçu işleyen İsrail, son olarak Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda en az 500 sivilin şehit olduğu açıklandı.Katil İsrail'in savunmasız sivilleri hedef alan alçak saldırılarına tepkiler çığ gibi büyürken, İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti.CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü; sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' diyerek paylaştığı videonun geçmiş döneme ait olduğu ifade edildi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Mengü'nün paylaştığı videonun doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Al Jazeera'nin canlı yayınındaki belgelerde, İsrail'e roket ateşi açıldığı ve roketlerden birinin başarısız olarak hastaneye düştüğü görülüyor.' iddiası doğru değildir. İddiaya dayanak olarak gösterilen haberde, İsrail'in Gazze bombardımanından söz edilmektedir. Haberin iddialarla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." denildi.Nevşin Mengü, geçtiğimiz cuma günü Filistinli vatandaşların üzerine lağım suyu döken İsrail'i yine aklama çabasına girmişti. Konuyu araştırdığını belirten Mengü; "lağım suyu" değil, skunk adlı bir madde sıkıldığını iddia edip Müslümanlara yapılan zulme arka çıkarak İsrail'den yana tavır takınmıştı.Deprem ve seçim dönemi başta olmak üzere sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla vatandaşları manipüle eden Oğuzhan Uğur, işgalci İsrail ile Filistin arasındaki gerilim sonrasında da benzer bir algı operasyonuna girişti. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı." dedi.Masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Oğuzhan Uğur, Filistin'i suçlayarak İsrail'in işgalini meşrulaştırmaya çalıştı.Twitch yayıncısı Jahrein ise sosyal medya hesabından yaptığı alçak paylaşımla terör devleti İsrail'i desteklediği açıkladı.Yıllardır abluka altında olan Gazze'de binlerce masum sivilin hayatını kaybettiği saldırılara ses çıkarmayan Jahrein, paylaşımında, "Terörist Hamas'ın İsrail'de sivil yerleşkelere roketle saldırdığı bir sabah. Yüzlerce ölünün olduğu söyleniyor. Kanlı bir sabah." dedi."Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilen İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyundu.Haskoloğlu, İsrail Ordusu'nun "Gazze'deki hastanedeki saldırıyı biz yapmadık. Hamas'ın yanlış fırlattığı roket vurdu" açıklamasını paylaşarak İsrail'i aklama çabasına girdi.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan ekran görüntülerinde; İsrail Büyükelçiliği'nin açtığı grupta Nevşin Mengü ve İbrahim Haskoloğlu'nun da olduğu görüldü.Söz konusu görüntülerin gündem olmasının ardından akıllara "İsrail'in yalan haberlerine mi hizmet ediliyor?" sorusu geldi.