İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e açık tehdit: Seni görüyoruz

İşgalci İsrail savaş suçu işlemeyi sürdürüyor.Her gün katliamın dozunu artıran gözü dönmüş İsrail, masum sivillerin hedef alıyor. İsrail'in bu insanlık dışı tutumuna ünlü isimler de tepki gösteriyor.Baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, kardeşi Gigi Hadid, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan soykırımına sessiz kalmadı."Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar alan herkesle birlikte" diye söze başlayan Hadid, "Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor" ifadesini kullanmıştı."Masum insanların terörize edilmesi 'Özgür Filistin' hareketiyle bağdaşmaz ve ona hiçbir fayda sağlamaz" diyen Hadid, Filistinli veya İsrailli olsun hiçbir masum sivilin kurban olmayı hak etmediğini belirterek, onlarca yıldır devam eden acı verici misilleme döngüsünün Filistin yanlısı eşittir Yahudi karşıtlığı şeklindeki yanlış fikrin sürdürülmesine yol açtığını belirtmişti.Hadid ayrıca üzerinde "İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yok. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir" yazan bir de görsel paylaşmıştı.Kardeşi Gigi Hadid'le birlikte uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınan Bella Hadid de soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. "Başbakanı Netanyahu yeni Hitler" diyen dünyaca ünlü model, işsiz kalmaktan korkmadığının altını çizerek Filistin halkının yanında durdu.İsrail'den ünlü modele yanıt gecikmedi.Hükümetin resmi sosyal medya hesabından "Geçen hafta uyudun mu Gigi? Yoksa Yahudi bebeklerin evlerinde katledilmesine göz yumuyor musun? Sessizliğin nerede durduğunu çok net ortaya koydu. Seni anlıyoruz" şeklinde yanıt verildi.Gigi Hadid'in paylaştığı "İsrail hükümetinin Filistinlilere yönelik muamelesinde Yahudiliğe dair hiçbir şey yoktur. İsrail hükümetini kınamak Yahudi düşmanlığı değildir ve Filistinlileri desteklemek Hamas'ı desteklemek değildir" şeklindeki Instagram hikayesinin ekran görüntüsü paylaşıldı.İsrail, Hadid'in bu mesajına, "Hamas'ın İsraillileri katletmesinin cesurca hiçbir yanı yok.Hamas'ı olduğu gibi kınamak Filistin karşıtı olmak değildir ve İsraillileri barbar teröristlere karşı mücadelelerinde desteklemek yapılacak doğru şeydir" şeklinde yanıt verildi.Gigi Hadid henüz İsrail'den gelen bu mesajlara yanıt vermedi.İşte o paylaşım;İsrail hükümümetinin bu paylaşımına sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi.Bu sert mesajlar sosyal medyada tepkilere yol açarken birçok kişi ünlü modelin İsrail'in söylediği gibi sessiz kalmadığına ve Hamas baskınını da kınadığına dikkat çekti.Birçok kişi de İsrail'i "Gazze'de işlediği insanlık suçunu propaganda ile örtmekle" suçladı.Filistin asıllı ABD'li iş insanı Mohamed Hadid'in model kızları Gigi ve Bella Hadid, daha önce de Filistin'e verdikleri destekle tartışma yaratmıştı.