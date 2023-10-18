  • USD: 27,87 - 27,92
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'de hastaneye gerçekleştirdiği saldırı sonrası açıklama yaptı. Mahmud Abbas, hastanelerin hedef alınmasını 'iğrenç bir savaş suçu' olarak niteledi. Abbas, "İsrail kırmızı çizgilerimizi geçti" dedi.

Ekleme: 18.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
Ürdün'de, ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılması beklenen dörtlü zirve için Amman'da bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Ramallah'a dönme kararı aldı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in katliamına sert tepki gösterdi.

Mahmud Abbas şu ifadeleri kullandı:

'HALKIMIZIN MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞÜRÜLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

'Bu saklanamayacak bir katliam, işgal güçleri tüm kırmızı çizgileri aştı. Düşmanlığın ilk gününden bugüne kadar haklarımızı savunduk. Ancak bu gece yaşanan facia halkımızın gençlerine karşı yapılan bu olaydan sonra vatan toprağına geri dönmeye karar verdim. Ürdün'de kardeşlerimizle anlaştık, Biden ile yapacağımız toplantıyı iptal ettik. Buradan herkese sesleniyorum. Birliğimizi koruyalım, hiçbir şekilde fitneye düşmeyelim, çünkü bundan hiçbirimiz fayda görmeyecek. Halkımızın korunmasını talep ediyoruz. Bugüne kadar bunu yapmadılar. ABD bunun başında geliyor. Halkımızın mülteci durumuna düşürülmesine izin vermeyeceğiz, halkımız kendi toprağında dimdik bir şekilde duracaktır, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Gazze'deki sivillerin kan banyosundan kurtulmasını istiyoruz. Bu savaşın durdurulması için hiç kimseden'
İsrail’in saldırısında BBC detayı: Hastaneyi böyle hedef göstermişler!
Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal 'Terörist üssü vurduk' açıklaması
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İstanbul'da metrobüs kazası! Vatandaşlar perişan oldu
Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Mehmetçik terör inlerine böyle girdi: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız
Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!