FETÖ’nün sivil yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.