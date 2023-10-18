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Emine Erdoğan: Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımında; Türkiye'nin Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edeceğini belirterek "Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 18.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan: Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan; “Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor' dedi.

Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

'2009'da İstanbul'da lider eşleri ile “Filistin'de Barış için Kadınlar Toplantısı”nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunmuştuk. O günlerde de Gazze'de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk. Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya “barış!” diye haykırıyorduk. Yine aynı yerdeyiz. Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze'de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil! Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek. Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum'

Emine Erdoğan: Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor
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