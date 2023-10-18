  • USD: 27,87 - 27,92
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,78 değer kaybederek 7.970,70 puana indi.

Ekleme: 18.10.2023 - 13:20 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,30 puan azalışla 7.970,70 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 42,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,55 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Bununla birlikte dün ABD'de açıklanan perakende satışlar beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, enflasyon endişeleri de güçlü kalmaya devam ediyor.

Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 92 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.950 ve 7.820 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail dosyası! İlk kez hastane vurmuyorlar
İsrail'in etki ajanları devrede! Adım adım katliamı aklamaya çalıştılar: Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Oğuzhan Uğur, Jahrein...
Memurun fazla mesai ücretine yüzde 87 zam yolda
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de
Pentagon yetkilisinden akıllara zarar sözler: İsrail'i savunmak için şekilden şekile girdi
BM Güvenlik Konseyi Gazze için acil toplanacak
İsrail'in uşakları sahiplerini böyle korudu: ABD ve İngiliz medyası Gazze'deki vahşeti örtbas etmeye çalıştı
Katil İsrail’in Filistinlilere zulmü! Masum sivilleri esir alıp şarkı söyleyerek eğlendiler
İsrail Hükümeti'nden Gigi Hadid'e açık tehdit: Seni görüyoruz
İsrail’in saldırısında BBC detayı: Hastaneyi böyle hedef göstermişler!
Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal 'Terörist üssü vurduk' açıklaması
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İstanbul'da metrobüs kazası! Vatandaşlar perişan oldu
Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Gazze'deki hastaneye saldırı sırasında orada uyuyan çocuğun yaşadığı şok kameralara yansıdı

Şikayetler arttı: Facebook ve Instagram Filistin mesajlarını engelliyor!

Şikayetler arttı: Facebook ve Instagram Filistin mesajlarını engelliyor!

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!

Bilim insanları uyardı: Everest Dağı'ndan üç kat büyük kuyruklu yıldız yaklaşıyor!