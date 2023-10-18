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BM Güvenlik Konseyi Gazze için acil toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için bugün 'acil' koduyla toplanacak

BM Güvenlik Konseyi Gazze için acil toplanacak
Ekleme: 18.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
BM Güvenlik Konseyi Gazze için acil toplanacak
İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Baptist Hastanesi'ni (Al Ahli Arab Hastanesi) hedef aldı. En az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybettiği katliam dünyayı ayağa kaldırdı.

Acil koduyla toplanılacak

BMGK, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için acil toplanacağı bildirildi.

BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, toplantının yerel saatle 10.00'da (TSİ 17.00) gerçekleşeceği kaydedildi.

Açık formatta gerçekleşecek oturumda Brezilya'nın Gazze'de 'insani duraklama' talep eden karar tasarısının oylamaya sunulacağı da ifade edildi.

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı görüşmek için BMGK'yi acil toplantıya çağırmıştı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.
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