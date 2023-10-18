  • USD: 27,87 - 27,92
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, işgalci İsrail'in Gazze'de hastane hedef almasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze’de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Ekleme: 18.10.2023 - 08:53 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de Al-Ahli Arab Hastanesi'ne yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir" ifadelerini kullandı.

GEMİ HASTANE GÖNDERMEYE HAZIRIZ

"Türkiye olarak bölgeye gemi hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız" diyen Bakan Koca, şöyle devam etti:

DSÖ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE HAZIRIZ

"DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim.

"BİZİM, VİCDANIMIZIN SESİNDEN BAŞKA DİNLEYECEĞİMİZ SES YOK"

Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Dr. Tedros'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen Türkiye bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz."
İsrail’in saldırısında BBC detayı: Hastaneyi böyle hedef göstermişler!
Katil İsrail'in hastane saldırısında yüzlerce sivil şehit oldu! İşte o hastanenin saldırıdan önceki ve sonraki hali
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'dan hastane saldırısına tepki: İsrail kırmızı çizgiyi geçti!
Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'deki hastane katliamını kabul etti! Skandal 'Terörist üssü vurduk' açıklaması
İsrailli bakandan 'Hastane Katliamı' sonrası alçak paylaşım: Gazze'ye girmesi gereken tek şey yüzlerce ton patlayıcıdır!
İstanbul'da metrobüs kazası! Vatandaşlar perişan oldu
Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Sahra hastaneleri kurmaya hazırız
Gazze'de artık söz bitti! Dünya daha neyi bekliyor! Savaş suçu, soykırım, katliam...
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de hastane saldırısına tepki
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Mehmetçik terör inlerine böyle girdi: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız
Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

İsrail'in katliam bombası: Gazze'deki hastane saldırısı MK-84 ile gerçekleştirildi

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

Ulucak Höyüğü'nde 7 bin 700 yıllık marangoz aleti bulundu

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!