Yeniliklerle dolu bir mevsim geliyor! 24. Altın ve Mücaevher Fırsat Günleri Titanic Hotel Bakırköy'de

Barok Diamond, bu sonbaharda gerçekleştireceği büyülü etkinlikle takı tutkunlarına heyecan verici bir kampanya sunuyor. Geleneksel Altın ve Mücevher Fırsat Günleri etkinliğini, eskimiş takılarınızdan sıkılmış ve yeni mevsime parlak mücevherlerle adım atmak isteyen değerli mücevher severler için unutulmaz bir değişim kampanyasıyla taçlandırıyor. Eski takılarınıza veda edin ve yeni sezonda parlayan tasarımlarımızla stilinizi yeniden tanımlayın!24. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri, 09.30 - 20.00 saatleri arasında düzenlenecek ve ziyaretçilere %50'ye varan indirim fırsatları sunacak. Tüm ürünler, ara komisyon ücreti olmadan maliyetine yakın veya hatta maliyet fiyatına satışa sunulacak. Barok Diamond, 1969'dan beri mücevherde güven ve kaliteyi temsil etmekte olup, müşterilere ömür boyu bakım ve hizmet garantisi sunmaktadır. Aynı zamanda, İstanbul Kuyumcular Odası'nın başlattığı 'Doğru Ayar - Doğru Gram - Doğru Ürün' garantisi ile tüm ürünlerde tüketiciyi koruma altına alıyor. Etkinlik boyunca satın alınan her ürüne ait bilgileri içeren ürün sertifikaları da verilecek.Etkinlik ücretsiz olarak katılıma açık olup, 120 metrekarelik VIP Mağaza'da özgün tasarımlar ve yeni koleksiyonlar sergilenecek; ayrıca güvenlik önlemleri titizlikle uygulanacak olan 400 metrekarelik etkinlik alanı da ziyaretçileri ağırlayacak.Barok Diamond, evlenmeyi planlayan çiftleri de unutmuyor. Corç Akdoğan, düğün setleri ve tektaş yüzüklerde net %50 indirimin yanı sıra, her bütçeye uygun fiyatlarla bilezikler, kolyeler, bilezikler ve küpeler sunacaklarını belirtiyor.Barok Diamond, sonbaharda gerçekleşecek olan etkinlikte takı severleri sevindirecek harika bir kampanya sunuyor. Kullanmadığınız markalı veya markasız altın veya pırlanta takılarınızı en iyi fiyat garantisiyle değiştirebilirsiniz. Yepyeni 2023 Pırlanta ve Altın koleksiyonlarından istediğiniz takıları özel indirimlerle sahip olabilirsiniz.Barok Diamond, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren GIA ve HRD sertifikalı tektaş ve beştaş modelleri sunuyor. 24. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri'nde kadınların en özel günlerini taçlandıracak takılarını seçme fırsatını kaçırmayın.Barok Diamond, pırlanta alışverişlerinizde Seyahat Mücevher Çantası hediye ediyor. Sevdiklerinize özel bir jest yapmanın tam zamanı!Barok Diamond, 13 Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 24. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri'nde kredi kartına 3 taksit imkânı sunuyor. Binlerce seçenek arasından her keseye uygun ürünler bulma fırsatını kaçırmayın.Fırsatlar arasından öne çıkan bazı indirimler:• 'Pırlanta Tektaş Yüzük' (0.12 ct. F VS) 9.800TL yerine 4.900TL• 'Pırlanta Beştaş Yüzük' (0.15 ct. F SI) 15.400TL yerine 7.700TL• 'Pırlanta Baget Yüzük' (0.08 ct. E VS) 8.800TL yerine 4.400TL• 'Altın Düğün Seti' 54.000 TL yerine 27.000 TLBarok Diamond, Mardin Midyat kültürünün mirasıyla yarattığı ürünleri sanat eserine dönüştürüyor. Uzman tasarımcıların imzasını taşıyan modern ve şık tasarımlarıyla sektöre yön veren Barok Diamond, İstanbul Nişantaşı, Bakırköy, Kapalı Çarşı'dan İspanya Mollorca, Dubai, Bahreyn'e kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.