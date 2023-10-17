Van'da 42 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesindeki bir evde kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı.'Şok ev' diye tabir edilen tek katlı adrese düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen B.A. (38) da gözaltına alındı.Günlerce aç ve susuz kalan, bitkin oldukları gözlenen kaçak göçmenler, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçak göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtilirken, B.A. işlemleri sonrası tutuklandı.