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Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Gümüşhane’de enerji üretimi için kurulan Torul Barajı’nda sularının çekilmesiyle birlikte tarihi eser tekrar gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı görmek için her gün kilometrelerce yürüyor.

Ekleme: 17.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler
Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan ve enerji üretimi amacıyla kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü suların çekilmesiyle birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.

17. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen 14 metre yüksekliğe sahip tarihi taş kemer köprü ilgi çekerken, suların çekilmesiyle birlikte ilçedeki vatandaşların da yürüyüş rotasına ekleniyor.

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

“Su altında kalınca yolumuz kısalıyor”Baraj sularının çekilmesiyle birlikte tarihi Torul Köprüsünün yürüyüş rotalarına eklediklerini söyleyen Alev Budak, “Sular tamamen çekilip köprü açığa çıktığı andan itibaren biz her gün buradan geçerek sabah yürüyüşümüzü yapıyoruz. Baraj etrafında bu doğal ve tarihi güzelliği yaşamaya çalışıyoruz.

Baraj su dolduğu zaman da buranın ayrı bir güzelliği var. Sular dolunca maalesef yolumuz kısalıyor köprüden geçemiyoruz” dedi.

Doğa ve tarih içerisinde doğa yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Arife Demirci de “Yürüyüşlerimizi kış aylarında sular çekildiği için tarihi Torul Köprüsü üzerinden yapıyoruz, güzel bir manzara bize de doğa yürüyüşü oluyor” diye konuştu.

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler
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