Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de ücretsiz yararlanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak.