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Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de ücretsiz yararlanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak.

Ekleme: 17.10.2023 - 08:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:30 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de ücretsiz yararlanılacakCumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
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