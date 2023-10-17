Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de ücretsiz yararlanılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim 2023 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.