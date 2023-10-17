Mehmetçik terör inlerine böyle girdi: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Mehmetçik, bölgeyi teröristlere dar ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, askerlerin zorlu arazi koşullarında terör inlerine girdiği anları "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerini, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız" notu ile paylaştı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ulaşılamaz denen her yerde biz varız' diyen kahraman Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor" denildi.Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan askerlerin zorlu arazi koşullarındaki görüntülerine yer verildi.