Marmaray'da doğal gaz alarmı! TCDD açıkladı

TCDD Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi. Seferler daha sonra normale döndü.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.



Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."



SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

TCDD'den daha sonra yapılan açıklamada, "Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.