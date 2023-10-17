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Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!

Göreve geldiği günden beri Ankaralılara hizmet namına tek bir icraatı bulunmayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yüzde 90 oy çıkan Çubuk'un Aşağı Emirler Köyü sakinlerine söz verdiği asfaltı bile atmadı.

Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
Ekleme: 17.10.2023 - 14:21 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankaralılara hizmet vadeden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği gün verdiği sözlerin hepsini unuttu. 4 buçuk yıldır vatandaşları canından bezdiren Yavaş, kendisine seçimde yüzde 90 oy çıkan Çubuk'un Aşağı Emirler Köyü sakinlerini bile isyan ettirdi.

Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!

Köy halkına seçim döneminde asfalt atacakları sözünü veren Yavaş, 4 buçuk yıldır verdiği sözü tutmazken Köy halkının isteklerini de görmezden geldi. Yavaş'ın kendilerini görmezden gelmesine köylülerden tepki geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan söz aldıkları halde 4 buçuk yıldır köyleri asfaltlanmayan Aşağı Emirler Köyü sakinleri Yavaş'a tepki gösterdi.

Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!

'GÖLBAŞI'DAKİ HAYVAN BARINAĞINA ASFALT VAR BİZİM KÖYE ASFALT YOK'

Aşağı Emirler Köyü Muhtarı Orhan Bartan, 'Defalarca ABB'ye dilekçe verdik. Alt yapımızın, asfaltımızın yapılması için ABB'de başvurmadığımız amir, görüşmediğimiz memur kalmadı. Mansur Yavaş'tan randevu istedik bize randevu vermedi. En son Ömercik Köyü'nde karşılaştık yüz yüze konuştuk. Kendisine 'Sayın başkan sen bana hizmet etmedin. 4 buçuk sene oldu bir asfalt atamadın' dedim. Bana verdiği cevap 'Asfalt yok' oldu. Bize asfalt yok diyen Yavaş, Gölbaşı'nda bulunan hayvan barınağının yollarını asfaltladı. Bize gelince mi asfalt yok?

Yaz gelince kışın, kış gelince yazın asfalt atacağız diye diye bugüne kadar geldiler. Bizim de artık bıçak kemiğimize dayandı. Bu köyden kendisine yüzde 90 oy çıktı. Buna rağmen bize hizmet edilmedi. İYİ Parti'den ilçe başkanlarına, CHP'den ilçe başkanlarına, CHP milletvekillerine, daire başkanlarına kadar herkesle görüştük. Seçimden önce koşa koşa kapımıza oy için geldiler. Şimdi kimse yüzümüze bakmıyor. Şurada 5 ay sonra seçim var. Ne yüzle gelip benden oy isteyecekler merak ediyorum' dedi.

Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!

'OY VERDİĞİMİZ HALDE HİZMET ALAMIYORUZ'

Aşağı Emirler Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Ali Sait Kaymak, 'Biz üvey evlat muamelesi görüyoruz. Bunun sebebini de çözemedik. Oy verdiğimiz halde hizmet alamıyoruz. Kanalizasyonumuz yok, asfaltımız yok, köy konağımız yok. Bunların hepsinin sözünü verdi Sayın Yavaş ama 6 Şubat depremini bahane edip bize verdiği sözleri tutmadı. Sayın Yavaş kendi ağzı ile 'kanalizasyonsuz, yolsun köy kalmayacak' dedi. Buna rağmen bizim köye tek bir çivi çakmadı. Biz seçimlerde yüzde 90 oy verdik kendisine. Ama bu seçimlerde buradan beklediği oyu alamayabilir.' şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!

'YAVAŞ BİZE SÖZ VERDİ, SÖZÜNÜ TUTMAYINCA KÖYLÜ BİZE CEPHE ALDI'
Köy sakini Nuriye Bartan, 'Asfaltımız atılmadı, alt yapımız yapılmadı. Cem evimizin yapımı için dilekçe verdik işleme alınmadı. Sayın Yavaş bize söz verdi. Eşim onun verdiği sözle mahalleliye duyurular yaptı. Bilgilendirmelerini yaptı. Ama yalancı çıktı. Yavaş verdiği sözü tutmayınca köylü bize cephe aldı. Onun yüzünden sanki asfaltı biz yaptırmıyoruz gibi oldu. Köylüler hep bizden bildi. Bu köyde çocuklar yaşıyor. Rahat rahat dışarı çıkıp oynayamıyorlar. Her yer köstebek yuvası gibi.' İfadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!

'BİZE VERİLEN HİÇBİR SÖZ TUTULMADI'
Köy sakini Bayram Topçu da, 'Ben 45 yıllık devlet memuruyum. Bürokrasiyi iyi bilirim. Bazı şeyler gecikir ama yapılmama gibi bir şey söz konusu olamaz. Köyümüze getirdiğimiz misafirlerimiz buraya geldiği zaman 'Allah'tan başka kimsenin bu köyden haberi var mı?' diyor. Yolumuz yok, kanalizasyonumuz yok, hizmet yok. Ben Türk vatandaşı değil miyim? Ben de bu vatana hizmet ettim. Benim hizmetimin karşılığı bu mu? Bize verilen hiçbir söz tutulmadı.' diye konuştu.


Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
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