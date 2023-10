Katil İsrail Gazze'de hastane vurdu! Bombalı saldırıda 500 kişi hayatını kaybetti

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceğini korkunç bir saldırıyla tekrar gösterdi. Son gelen Gazze Sağlık Bakanlığı açıklaması vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısında en az 500 şehit var. Dünyanın gözleri önünde yaşanan kıyımdan korkunç görüntüler geliyor. Enkaz altında çok kişi var. Ölü sayısının daha da artma ihtimali yüksek. Hamas ve FKÖ de "Saldırı bir soykırımdır" açıklamasında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail bir insanlık suçu işliyor. Son olarak Gazze'de hastanenin vurulduğu öğrenildi. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.İsrail ordusu dünyanın gözü önünde tam anlamıyla bir katliam gerçekleştirdi.Hastane saldırısı sonrasında ortaya korkunç görüntüler çıktı. Enkaz altında da çok sayıda kişi var. Ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor. Filistin hükümetinin Gazze'deki Medya Ofisi Başkanı Salam Marouf da yaptığı açıklamada, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin hastaneye sığındıklarını belirtti.Marouf, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu sırada İsrail savaş uçaklarının hastaneyi vurduğunu ifade etti. Marouf, İsrail'in savaş suçu işlediğini belirterek, "Saldırı nedeniyle Şifa Tıp Kompleksi'ne onlarca ölü ve yaralı getirildi" dedi.Hastanenin tam anlamıyla yerle bir olduğu belirtiliyor. Filistin'de 15 yıl sonraki en kanlı katliam yaşandı.İsrail'in canice gerçekleştirdiği ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırıdan acı haberler gelmeye devam ediyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk, bebek ve kadın olduğu öğrenildi.Filistin Kurtuluş Örgütü "Gazze'de hastanenin bombalanması soykırımdır, tolerans gösterilemez." açıklamasında bulundu.Hamas tarafından ise "İsrail'in Gazze'deki hatane saldırısı soykırımdır." denildi.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan ettiDünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.Katliamın gerçekleştiği alandan kan donduran görüntüler geliyor.Dışişleri Bakanlığı: "Gazze'de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz"BM, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.AB Konseyi Başkanı Michel: (İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırısı) "Çok fazla ölü var. Orada yaşayan insanlar için sahadaki dramatik durumu gösteriyor"Mısır, Gazze'deki Baptist Hastanesine yönelik hava saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.16.27: Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Kerame Hastanesinin, İsrail'in hava saldırıları sonucu hizmet dışı kaldığı bildirildi.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde yer alan el-Kerame Hastanesinin yanı başındaki binaları bombaladığını belirtti.15.30: İsrail ordusu, Lübnan topraklarından iki antitank füzesiyle sınırdaki Yiftah yerleşim bölgesine saldırı düzenlendiğini ve orduya ait noktalara da hafif silahlarla ateş açıldığını aktardı.11.54: İSRAİL SAĞLIK MERKEZLERİNİ VURUYORDünya Sağlık Örgütü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sağlık hizmetlerine yönelik 41 teyit edilmiş saldırı düzenlediğini bildirdi.11.29: İSRAİL 'ATEŞKES YOK!' DEDİİsrail Ordu Sözcüsü: Kara harekatından başka bir şey olabileceğini belirtirken 'Bu aşamada Gazze'de insani ateşkes yok' açıklamasında bulundu. 'Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz' ifadelerini kullanan sözcü, 'Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz. Herkes kara operasyonundan bahsediyor, buna benzer bir şey olabilir' dedi.11.02 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail Hava Kuvvetlerinin kuzeydeki sivillerin gitmesini istediği güneyde bulunan Han Yunus ve diğer bölgeleri bombaladığını belirtti.10.52: BİR GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine saldırı düzenledi.09.32: GECE BOYU BOMBA YAĞDIRDIİsrail ordusunun gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 60 Filistinli yaşamını yitirdi.07.31: BATI ŞERİA'DA ZULÜMİsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.06.36: DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SÜRGÜNİsrail yönetiminin, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana, Gazze çevresinden yaklaşık 500 bin İsrailliyi tahliye ettiği belirtildi. Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun dış medya sözcüsü Jonathan Conricus, gelişmelere dair yabancı medyaya brifing verdi.06.21: TIP MERKEZİ VURULDUİsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.Gazze'deki sağlıkla ilgili kaynakların AA muhabirine aktardığı bilgilere göre, Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.03.55: BMGK'DAN SKANDAL KARARRusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayan karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) reddedildi.15 üyeli BM Güvenlik Konseyinde Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin karar tasarısı oylandı. Tasarı, 5 'evet' oyu alırken, 6 'çekimser' ve 4 'hayır' oyuyla reddedildi. ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya 'hayır' oyu kullandı.Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken, tüm sivil ölümler kınandı. Rusya'nın tasarısına alternatif olarak Brezilya'nın ortaya koyduğu ve oylaması başka bir güne ertelenen tasarı ise "Hamas'ın terör saldırılarını" kınarken, ateşkes yerine "insani duraksama" talep ediyor. BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 'evet' oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.03.49: BİDEN İSRAİL'E GİDECEKABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in "savaş hedefleri ve stratejisi" hakkında kapsamlı bir brifing alacak.03.44: TEMİZ SU YOKBirleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'nde, suyun tükendiğini, aile ve çocukların, kuyulardaki kirli suları kullanmak zorunda kaldığını duyurdu.00.37: İSRAİL'İN GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.İsrail Savunma Bakanı'nın paylaştığı açıklama ve görüntülerde Blinken'ın ifadeleri yer almadı.Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.Blinken, akşam saatlerinde bölge turunun ardından geldiği Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.