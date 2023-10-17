  • USD: 27,84 - 27,89
  • EURO: 29,33 - 29,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

Hamas’ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze’de soykırım gerçekleştiriyor. Masum sivilleri hedef alacak kadar gözü dönmüş İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına tepkiler sürerken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in Filistin-İsrail çatışmasında açıkça terör devletini destekleyen sosyal medya gönderilerini beğendiği görüldü. İşte detaylar...

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Ekleme: 17.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Hamas'ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze'de göz göre göre insanlık suçu işlemeye devam ediyor.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni sivilleri gözetmeksizin 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor. İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de 2 bin 778 Filistinli öldürüldü, 10 binden fazla kişi yaralandı.

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

İSRAİL'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLARI BEĞENMİŞ
Filistin'e yönelik katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği gün yüzüne çıktı.

Demirer'in sosyal medya hesaplarından terör devleti İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü.

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışına tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

Öte yandan Demirer'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, 'Türkiye'ye sakın Filistinlileri almayın. Mısır gibi yapın' sözleriyle mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti.

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi





Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Gazze'de insanlık suçu işleniyor! 'Ateşkes sağlandı' sözlerine İsrail'den yalanlama
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
İyi Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Değişim olursa iş birliği yaparız
Sözünü tutan listede yer bulacak! AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı
Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
HDP kongresinde Abdullah Öcalan paçavrasını açtı: Cezaevini boyladı
Gazze'de muhabir İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı! ‘Burada kafası kopmuş onlarca çocuk var!’
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
AK Parti'den Batı'ya tepki: Filistin’e destek gösterilerine baskı uygulamak kabul edilemez
HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ittifak mesajı: Seçeneğiniz olacağız
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu! 1 birim sadece Marmara ile ilgilenecek
3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Karadeniz'de istilacı böcek mücadelesi: Bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

Karadeniz'de istilacı böcek mücadelesi: Bir çift 14 bin yumurta bırakıyor

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara

Kırıkkale'de ziyaretçilerin uğrak noktası: Tarihi Sulu Mağara