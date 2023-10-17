İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Hamas’ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze’de soykırım gerçekleştiriyor. Masum sivilleri hedef alacak kadar gözü dönmüş İsrail'in Filistin'e yönelik katliamına tepkiler sürerken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in Filistin-İsrail çatışmasında açıkça terör devletini destekleyen sosyal medya gönderilerini beğendiği görüldü. İşte detaylar...
Hamas'ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze'de göz göre göre insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni sivilleri gözetmeksizin 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor. İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de 2 bin 778 Filistinli öldürüldü, 10 binden fazla kişi yaralandı.
İSRAİL'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIMLARI BEĞENMİŞ
Filistin'e yönelik katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği gün yüzüne çıktı.
Demirer'in sosyal medya hesaplarından terör devleti İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Öte yandan Demirer'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, 'Türkiye'ye sakın Filistinlileri almayın. Mısır gibi yapın' sözleriyle mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti.