İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi

Hamas'ın beklenmedik Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından şoka uğrayan İsrail, Gazze'de göz göre göre insanlık suçu işlemeye devam ediyor.İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni sivilleri gözetmeksizin 10 gündür yoğun şekilde bombalıyor. İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de 2 bin 778 Filistinli öldürüldü, 10 binden fazla kişi yaralandı.Filistin'e yönelik katliama dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer'in İsrail'i destekleyen paylaşımları beğendiği gün yüzüne çıktı.Demirer'in sosyal medya hesaplarından terör devleti İsrail'i öven ve destekleyen paylaşımları beğendiği görüldü.Partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcılığını bırakıp işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcılığına soyunan Demirer'in bu davranışına tepkiler çığ gibi büyüdü.Öte yandan Demirer'in kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, 'Türkiye'ye sakın Filistinlileri almayın. Mısır gibi yapın' sözleriyle mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişti.