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İstanbullular dikkat: Meteoroloji uzmanları saat vererek uyardı

Meteoroloji verilerine göre yarın Türkiye genelinde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yağış için saat vererek vatandaşları uyardı. İstanbul'da yarın 4 saat boyunca metrekareye 10 kilogram yağışın düşeceğini belirterek hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi.

Ekleme: 17.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbullular dikkat: Meteoroloji uzmanları saat vererek uyardıMeteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbul için sağanak uyarısı yaptı.

Yarın sabah saatlerinden itibaren yağışın etkisini göstereceğini belirten Şen şu ifadeleri kullandı:

05.00 ile 09.00 arası kuvvetli yağış

İstanbul'da yarın Çarşamba sabah 05:00-09:00 arası kuvvetli yağış var.

Önce Avrupa yakası sonra Anadolu yakasında etkili olur.

10 kg yağış düşecek

Bu saatler arasında (4 saat) metrekareye 10 kg yağış görünüyor.
Sıcaklık önce düşecek sonra yükselecek

Yağışla birlikte tüm Türkiye'de sıcaklıklar 3-4 derece daha düşecek. Bu düşüş 2 gün sürecek. Cumadan itibaren tekrar ısınarak mevsim ortalamasının üzerine çıkacak.

Hafta sonu hava sıcaklığı kaç?

Cumadan itibaren 4 gün yağış yok. İstanbul'da bugün yarın 19 C hafta sonu 23-24 C olur.

Yağış Batı'yı terkedecek

Bugün salı Türkiye genelinde yağış yok. Bu gece yarısından sonra Trakya'dan yağış giriş yapacak. Yarın Çarşamba sabah erken saatler Marmara Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olur. Öğlenden itibaren tüm Türkiye'de etkili olacak. Akşam batıdan çekilecek doğuda devam edecek.

Bugün hava durumu nasıl?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Ege'nin kuzeyi, (Sinop ve Samsun'un batısı hariç) Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, kuzey kesimlerinin gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara, Çankırı ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun'un batısı hariç) kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğusu ile Artvin ve Rize kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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