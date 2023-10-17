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İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi

İsrail polisi, Askalan’da bombardımanı haber yapan Tvnet muhabiri Yunus Şahbenderoğlu ile kameraman Harun Çiçek’in yayınını engelledi. Muhabirin cep telefonu ile kamerayı hızlıca aracın içine fırlatan polis, ekibi bölgeden uzaklaşana kadar da takip etti.

İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi
Ekleme: 17.10.2023 - 08:52 Güncelleme: 17.10.2023 - 08:56 / Editör: Ozge Selin
İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi
İsrail, Filistin’deki alçak saldırılarını haber yapmak için bölgeye giden basın mensuplarına da zulmetmeye devam ediyor. Saldırıların ilk gününden beri bölgedeki gelişmeleri aktaran Tvnet ekibi de işgalci İsrail polisinin saldırısına uğradı. Tvnet muhabiri Yunus Şahbenderoğlu ve kameraman Harun Çiçek, Askalan’da çekim yaparken yoldan geçen polis arabası sert bir şekilde durdu. İsrail polisi, kamerayı ve muhabirin cep telefonunu aracın bagajına fırlattı. Ve Tvnet ekibini bölgeden uzaklaşana kadar araçla takip etti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

11 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Filistin Gazeteciler Sendikası’na bağlı Özgürlükler Komitesi, 7 Ekim’den bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla basın mensubunun yaralandığını duyurdu. Saldırılarda yaklaşık 50 medya kurumunun yıkıldığı aktarılan raporda, İsrail’in işgal altında Batı Şeria ile Kudüs’te de çok sayıda basın mensuplarına yönelik ihlalde bulunduğu kaydedildi.

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