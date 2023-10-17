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İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla İSPARK otoparklarına yapılan yüzde 57’lik zam bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
Ekleme: 17.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
Temmuz ayında yüzde yüzde 18 zam yapılan İSPARK ücretlerine yalnızca 3 ay sonra bu kez yüzde 57'ye varan artış yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde alınan karar bugün uygulanmaya başlandı.

0-1 saat arası 52 lira

Tarife kapsamında Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Bakırköy, Eyüp, Sarıyer ile Güngören'in de aralarında bulunduğu birinci ve ikinci bölgedeki kapalı katlı ve açık otoparklarda ücret tarifesi 0-1 saat arası 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 liraya, 2-4 saat arası 47 liradan 73 liraya, 4-8 saat arası 65 liradan 101 liraya, 8-12 saat arası 86 liradan 134 liraya, 12-24 saat arası da 130 liradan 202 liraya yükseltildi.

Adalar, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultanbeyli, Şile'nin aralarında bulunduğu üçüncü bölgede ise 0-1 saat arası 23 liradan 36 liraya, 1-2 saat arası 29 liradan 45 liraya, 2-4 saat arası 37 liradan 58 liraya, 4-8 saat arası 47 liradan 73 liraya, 8-12 saat arası 72 liradan 112 liraya, 12-24 saat arası 94 liradan 146 liraya çıkartıldı.

Açık otoparklarda birinci ve ikinci bölgenin ücretleri, kapalı otopark ücretleri ile aynı oldu.

Yol kenarı otopark ücretleri de birinci ve ikinci bölgede 1 saate kadar olan ücret 33 liradan 52 liraya, 1-2 saat arası 42 liradan 66 liraya, günlük park 94 liradan 146 liraya, sonraki her saat başı ücreti de 14 liradan 22 liraya çıkartıldı. Üçüncü bölgede ise 1 saatlik ücret 23 liradan 36 liraya, 1-2 saatlik ücret 33 liradan 52 liraya, günlük ücret ise 80 liradan 124 liraya yükseltildi.

Mesire alanlarına giriş 104 lira oldu

Orman, koru ve mesire alalarına giriş-çıkış ücretlerine de artış yapıldı.

Buna göre otomobiller için giriş-çıkış ücreti 67'den 104 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 192'den 298 liraya, midibüs için 388'den 524 liraya, otobüs-kamyon için 677'dan 1050 liraya, motosiklet için 44'ten 69 liraya yükseltildi.

İSPARK'ın yeni ücret tarifesinin 31 Aralık 2023'e kadar geçerli olacağı belirtildi.
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İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
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