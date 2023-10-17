Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 26 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen göçmen kaçakçılığı suçuna ilişkin 11 ara yakalama gerçekleştirildi.Yapılan operasyonda toplam 19 şüpheli ve 425 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yakalanan 19 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Suçta kullanılan 9 adet araç, 45 adet uyku tulumu, 2 adet tel kesme aparatı, 1 adet merdiven, 1 adet bot, 1 adet yelkenli tekne ele geçirildi.Savcılık, 'Suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından delillerin toplanması sonucunda 21 şüpheli daha tespit etti. Bu şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan eş zamanlı operasyonda ise 14 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.