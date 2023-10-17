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Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

Mersin'de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir olay meydana geldi. Kiracı, kirayı ödemedi. Evi başkalarına bırakıp gitti. Mahkemeye başvuran ev sahibi ise isyan etti

Ekleme: 17.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!
İlginç olayın adresi Mersin'di. Emrullah ve Nuriye Kozan çifti, merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi'nde bulunan evlerini tanımadıkları bir kişiye kiraladı. Bir süre sonra kirayı ödemeyen şahıs kayıplara karışırken, evde başkaları oturmaya başladı.

Kendilerinden izinsiz evde oturan şahısların çıkmasını isteyen Kozan ailesi, zorluk çıkartanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BUNLAR BÖYLE BİR ŞEBEKEYMİŞ'

Telefonda konuştuktan sonra vatandaşı kiralamak istediği eve çağırdığını kaydeden Kozan, 'Şahıs geldi ve ben ona 'evli misin' diye sordum. O da 'resmi olarak değilim ama dini nikahlı eşim var' dedi. Ben de 'resmi nikahınız yoksa veremem' diye söyledim. Daha sonra kendini çok acındırdı, dini nikahlı dediği kadınla telefonda beni konuşturdu ve o kadın da 'hastayım, kalacak yerimiz yok' gibi şeyler deyince vicdanen mecbur kaldım evi verdim. Sonradan öğreniyoruz ki, bunlar böyle bir şebekeymiş.

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

'KÜFÜRLER EDEREK KOVDU'

Evi tuttuktan sonra 2 ay kira ödedi, sonra para vermedi. Kirayı istemek için eve gittiğimde evde kiraladığım adam değil başka bir kadın çıktı ve o şahsı evden kovduğunu söyledi. Sonra bana 'ben delikanlı gibi kirayı ödeyeceğim' deyince ben şok oldum. Konuşmaları hiç normal biri gibi değildi. Evi de terası da meyhane gibi yapmışlar, her yerde alkol şişeleri var. Evin camlarını kırmışlar. Sonra bizi kendi evimizden kovdu. 54 yaşındayım hayatımda bu kadar küfür bir arada görmedim, duymadım. Bize hakaretler, küfürler ederek kovdu' diye konuştu.

Olayın hemen ardından durumu polise bildirdiğini söyleyen Kozan, 'Polise evimizi gasp ettiklerini söyledim ancak 'biz bir şey yapamayız' dediler. Bize savcılığa şikayet etmemizi önerdiler ve gittiler. Polisin söylediğine göre zaten adamlar sabıkalıymış, tanınan isimlermiş. Eşimle ben memur emeklileriyiz, hayatımızda böyle insanlarla hiç karşılaşmadık.

Gittik avukata verdik ama o da icra davası açmış. Biz bunlardan para filan istemiyoruz, evimizden çıkmalarını istiyoruz. Biz birine kiraya verdik, o da gitmiş başka birine vermiş. Avukat yanlış dava açınca biz de eşimle birlikte cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Gerçekten bu insanların tahliyesi para için, kendimiz için değil orada oturan insanlar için istiyoruz.

Çünkü her gün kavga, dövüş yapıyorlarmış. Biz insanların huzur bulmasını istiyoruz. Caminin karşısında sürekli alkol tüketiyorlar. Orada insanlar namaz kılıyor, onlar orada içki içiyor. Camiden çıkanlara küfür ediyorlar.

Bir an önce yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum ve onların evimizden çıkarılmasını talep ediyorum. Birçok insan onlardan zaten şikayetçi' ifadelerini kullandı.
Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!
Eşi Nuriye Kozan ise şahısların en kısa sürede evlerinden çıkarılmasını isteyerek, 'Yetkililerin bize yardımcı olmalarını istiyoruz.

Biz maddi ve manevi büyük stres içerisindeyiz. Evde sürekli alkol alınıp, kavgalar oluyor.

Evimizi işgal etmişler, biz kendi sokağımızdan geçemiyoruz. Bunlar yetmiyor gibi oğluma, eşime iftira atıyorlar. Biz büyük bir buhran yaşıyoruz. Allah için bizi bu sıkıntıdan kurtarın' dedi.

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!
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