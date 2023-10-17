Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, 'Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız.' ifadelerini kullandı.İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Corella, İsrail'e geldi.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 'CENTCOM Komutanı General Corella, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin daveti üzerine bu sabah resmi bir ziyaret için İsrail'e geldi.' ifadeleri kullanıldı.Ziyaret kapsamında General Corella'nın İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelmesi ve ortak durum değerlendirmesi yapmasının beklendiği kaydedildi.Açıklamada, 'savaş sırasında gerçekleşen bu ziyaretin, genel olarak iki ülkenin, özel olarak da İsrail ile ABD orduları arasındaki bağın gücünü ve ortak kaderini doğruladığı' değerlendirmesinde bulunuldu.ABD, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini artırdıklarını duyurmuştu.Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının kendileri için 'ani olduğu ancak savaşın uzun ve sert' olacağını söyledi. Halevi'nin İsrail ordusuna gönderdiği mesaj, ordu sözcüsü tarafından X sosyal medya platformu hesabından paylaşıldı.Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı ani bir saldırı düzenlediğini belirten Halevi, 'İsrail ordusu da 11 gündür düşmanı hava, kara ve denizden güçlü şekilde vuruyor.' ifadelerini kullandı.Her meydanda her türlü senaryoya hazır olduklarını savunan Halevi, 'Bir darbe aldık ve sorumluyuz ancak şu anda ipler elimizde. Savaş uzun ve sert olacak, biz kazanacağız.' mesajını verdi.ABD Başkanı Joe Biden, çarşamba günü İsrail'i ziyaret ederek, İsrail'in 'savaş hedefleri ve stratejisi' hakkında kapsamlı bir brifing alacak. Tel Aviv'de basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.Biden'ın 'İsrail, bölge ve dünya için kritik bir zamanda' bu ülkeye gideceğini dile getiren Blinken, ABD'nin Hamas'ın saldırıları karşısında İsrail ile dayanışma mesajı vereceğini söyledi. Blinken, Biden'ın, mevcut krizden istifade ederek İsrail'e saldırmak isteyebilecek üçüncü aktörlere bunu yapmamaları yönündeki mesajını yineleyeceğini kaydetti.Biden'ın ayrıca Hamas tarafından alıkonulan rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ile yakın koordinasyon içinde olacağını ifade eden Blinken, ABD Başkanı'nın ziyareti kapsamında ayrıca İsrail'in savaş hedefleri ve stratejisi hakkında kapsamlı bir brifing alacağını aktardı.Blinken, Biden'ın İsrail'den, operasyonlarını sivil kayıplarını nasıl en aza indirerek yürüteceği ve Gazze'deki sivillere insani yardım akışını nasıl sağlayacağı konusunda bilgi alacağını ifade etti.Bu kapsamda Blinken, ABD ile İsrail'in, 'sivilleri tehlikeden uzak tutmaya yardımcı olacak bölgeler' oluşturma olasılığı da dahil, bağışçı ülkeler ve uluslararası kuruluşlardan gelen insani yardımların Gazze'deki sivillere ulaşması bağlamında bir planın geliştirmesi hususunda anlaştığını duyurdu. Blinken, 'Yardımların bir an önce Gazze'ye akmaya başlaması kritik önem taşıyor.' diye konuştu.Hamas'ın insani yardımların sivillere ulaşmasını engellemesi veya kendisinin el koyması halinde Blinken, bunu ilk kınayanın kendileri olacağını ve tekrar böyle bir şey olmaması için çalışacaklarını söyledi. Bütün bu gelişmelerin yanı sıra Wall Street Journal'da yer alan bir haber kafaları karıştırdı. 'Ortadoğu'daki Savaş Biden'ın Savunma Stratejisini Zorluyor' başlıklı haberde, ABD'nin bölgede yeniden askeri ayak izini sağlayacağı iddia edildi.ABD'nin son dönemlerde Akdeniz'e gönderdiği filoların 'geçici' olması hedeflense de kısa vadeli olmadığı yazıldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek ile birlikte ABD'nin Orta Doğu'da uzun vadeli kalışının gündemde olduğu yazıldı.