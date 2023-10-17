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Devlet görevlilerinin isimlerini kullanarak dolandırdılar... 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Üst düzey devlet görevlilerinin isimlerini kullanarak ve bağlantılı oldukları bu kişilere ait ofis işlettiklerini söyleyerek ya da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına satış yapan aralarında bir avukatın da bulunduğu 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin, birçok mağdurdan toplam 500 bin dolar, 500 bin Euro ve 27 milyon 350 bin TL para aldıkları tespit edildi.

Ekleme: 17.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Devlet görevlilerinin isimlerini kullanarak dolandırdılar... 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Ankara'da üst düzey devlet görevlilerinin isimlerini kullanarak bu kişilerle bağlantılı oldukları, söz konusu kişilere ait ofis işlettiklerinden ve kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 10 şüphelinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü adına arsa satışı yapıldığının tespit edilmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu harekete geçti.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin, üzerlerinde tedbir kararları veya farklı statüde bulunmaları nedeniyle satışları mümkün olmayan hazine arazilerinin kendilerine tahsis ve satışının sağlanacağı, bu konuda aracılık ve danışmanlık faaliyetinde bulundukları belirlendi. Şüphelilerin, sahte ve hukuka aykırı belgeler oluşturup hile işlemlerle birçok mağdurdan toplam 500 bin dolar, 500 bin Euro ve 27 milyon 350 bin TL haksız menfaat temin ettikleri öğrenildi. Şüpheliler hakkında teknik izleme ve dinleme ile aram ve el koyma işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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