Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 12. Kalkınma Planı açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Yılmaz'ın kullandığı ifadeler ise şöyle:"Köklü demokrasisiyle siyasi istikrarını teminat altına almış, refahı artırırken sosyal adaleti güçlendiren, küresel adaletin sağlanmasında etkin bir güç haline gelmiş Türkiye yolunda hazırladığımız 12'nci Kalkınma Planıyla kararlı bir şekilde hedeflerimize yürüyeceğiz.Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5,0 oranında gerçekleşmesi ve dönem sonunda kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir.Plan dönemi boyunca işgücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5'e gerilemesi hedeflenmektedir.12'nci Kalkınma Planı kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali bütün üniteleri ile devreye alınacak ve ilave nükleer santral kurulumlarına yönelik çalışmalara devam edilecektir."