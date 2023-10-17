Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu.Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:2024 bütçesi Türkiye yüzyılı inşa etme yolunda gazi Meclis'e sunduğumuz ilk bütçedir. Bu dönemde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır. Bir başka hedefimiz mali ve para politikalarını güçlendiren anlayış içerisinde fiyat istikrarını sağlama hedefine katkıda bulunmaktır. Hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceğiz.İstikrar içinde büyümenin sağladığı imkanları sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla toplumun bütün kesimlerine paylaşmak esas alınmıştır. Toplumun tüm kesimleri gözetilerek hazırlanmış, 81 ilimizin her köşesinin gereksinimleri düşünülmüştür.2024 yılı bütçemiz stratejik hedeflere ulaşmamızın önünü açacaktır. Bu bütçe ile insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözü yerine getireceğiz.Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı zorluklar, devam eden tedarik zinciri sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı ile küresel gıda fiyatlarında yaşanan şoklara karşı ülkemiz yüzde 5.5 oranında kuvvetli bir büyüme hedefine ulaşmış, kesintisizi büyüme hedefini 13 yıla çıkarmıştır.Ülkemiz 2022'de yüzde 5,5 ile kuvvetli büyüme hızına ulaştı. Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz.2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz.2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz.Enflasyonla mücadeleye yönelik şeffaf, güvenilir politika adımlarını yerinde, zamanında hayata geçirmekte, düşük enflasyon seviyesine kalıcı şekilde ulaşıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi memurumuzu, işçimizi, emeklimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir.2024 yılı bütçemizde ise depremlerinin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bu tutarın GSYH'ye oranının ise yüzde 2,5 olduğunu belirtmek istiyorum.Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 6,4 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.Turizm sektörümüzün olumlu performansı ile seyahat gelirlerimizin 2023 yılı sonunda 49 milyar dolara, 2024 yılında söz konusu yukarı yönlü ivmenin sürmesiyle 52,5 milyar dolara ulaşarak yeni rekorlar kaydetmesini bekliyoruz.Merkezi yönetim bütçesinden yüzde 14,6 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim bütçesini 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar liraya yükselttik.Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğal gaz kullanımları için 2024 yılı bütçesinde 508,6 milyar lira kaynak öngörüyoruz.