Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan cihazların karmaşıklığı arttıkça altının elektronikteki rolü daha da önem kazanıyor. Altın, elektrik iletiminde olağanüstü bir performansa sahip ve bu özellik düşük voltaj ve akım gereksinimlerine sahip katı hal elektronik cihazlarının mükemmel bir seçeneği haline getiriyor.Kullandığımız teknolojik aletlerin neredeyse hepsinin yapımında altın kullanılıyor. İşte bu altının kullanımının en çarpıcı örneklerinden biri işlemcilerde karşımıza çıkıyor.Altın işlemcilerin pinlerinde kullanılarak süper iletkendir. İşte bu nedenle, eskimiş bilgisayar parçalarınızı atmadan veya satmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, özellikle de işlemciler, içinde değerli altın barındırıyor.Artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. İşte bu durum, atıl duran eski cihazların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.Onlarca işlemcinin içinden toplamda 7 gram altın çıkıyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 1720 TL seviyelerinde bulunuyor.Ancak bu noktada önemli bir uyarı yapmalıyız: Geri dönüşüm işlemleri sırasında tehlikeli kimyasallar kullanıldığı için, bu tür çalışmalara kendi başınıza girişmeyin.Altın, çok küçük akımları taşıyabilen ve korozyona uğramayan yüksek verimli bir elektrik iletkenidir. Bu nedenle elektronik cihazlarda, özellikle elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritleri gibi noktalarda altın veya altın kaplama kullanılır. Bu, bu bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılar.Çoğu sofistike modern elektronik cihaz, içinde en azından az miktarda altın bulundurma eğilimindedir. Bu, telefonlar, hesap makineleri, kişisel dijital asistanlar, GPS birimleri ve diğer küçük elektronik cihazları içerir. Ayrıca daha büyük elektronik cihazlarda, örneğin televizyonlarda da altın kullanımı yaygındır.