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Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Altın teknolojik cihazlarımızın vazgeçilmez bir bileşeni olarak karşımıza çıkıyor. Elektronik dünyasının altınla örülü detayları, her gün kullandığımız cihazların iç yüzünde gizli bir hazineyi ifade ediyor. Elektronik bağlantıların, kontak noktalarının veya lehim noktalarının altın kaplaması, korozyona karşı direnç sağlayarak cihazların dayanıklılığını artırıyor. Dolayısıyla, cep telefonları, hesap makineleri, kişisel dijital asistanlar, GPS birimleri ve daha pek çok küçük elektronik cihazın içinde az miktarda altın bulunuyor.

Ekleme: 17.10.2023 - 12:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL
Gelişen teknolojiyle birlikte kullanılan cihazların karmaşıklığı arttıkça altının elektronikteki rolü daha da önem kazanıyor. Altın, elektrik iletiminde olağanüstü bir performansa sahip ve bu özellik düşük voltaj ve akım gereksinimlerine sahip katı hal elektronik cihazlarının mükemmel bir seçeneği haline getiriyor.

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

SÜPER İLETKENLİK ÖZELLİĞİ

Kullandığımız teknolojik aletlerin neredeyse hepsinin yapımında altın kullanılıyor. İşte bu altının kullanımının en çarpıcı örneklerinden biri işlemcilerde karşımıza çıkıyor.

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Altın işlemcilerin pinlerinde kullanılarak süper iletkendir. İşte bu nedenle, eskimiş bilgisayar parçalarınızı atmadan veya satmadan önce bir kez daha düşünmelisiniz. Çünkü gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, özellikle de işlemciler, içinde değerli altın barındırıyor.

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ilginç bir gerçekle karşılaşıyoruz. İşte bu durum, atıl duran eski cihazların geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Onlarca işlemcinin içinden toplamda 7 gram altın çıkıyor. Altının gram fiyatı şu sıralar 1720 TL seviyelerinde bulunuyor.

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Ancak bu noktada önemli bir uyarı yapmalıyız: Geri dönüşüm işlemleri sırasında tehlikeli kimyasallar kullanıldığı için, bu tür çalışmalara kendi başınıza girişmeyin.

Altın Neden Elektronikte Tercih Ediliyor?

Altın, çok küçük akımları taşıyabilen ve korozyona uğramayan yüksek verimli bir elektrik iletkenidir. Bu nedenle elektronik cihazlarda, özellikle elektrik konektörleri, anahtarlar, röleler, lehim noktaları, bağlantı telleri ve bağlantı şeritleri gibi noktalarda altın veya altın kaplama kullanılır. Bu, bu bileşenleri daha dayanıklı ve güvenilir kılar.

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Çoğu sofistike modern elektronik cihaz, içinde en azından az miktarda altın bulundurma eğilimindedir. Bu, telefonlar, hesap makineleri, kişisel dijital asistanlar, GPS birimleri ve diğer küçük elektronik cihazları içerir. Ayrıca daha büyük elektronik cihazlarda, örneğin televizyonlarda da altın kullanımı yaygındır.


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