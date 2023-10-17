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Bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladılar

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Ekleme: 17.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
Bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladılar
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Küçükçekmece İlçesi Kanarya Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. M.A.A. isimli uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 444,6 gram Kokain maddesi, 775 gram Marihuana maddesi, iki hassas terazi, bir cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve bin 165 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı M.A.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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