'Benekli Ayhan' ismiyle biliniyordu! Fenomen Ayhan Koç Isparta'da feci şekilde dövüldü

Sosyal meyda Fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da feci şekilde dövüldü. Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Koç, çektiği videolarla kısa sürede gündeme gelmiş ve sosyal medya fenomenine dönüşmüştü. Benekli Ayhan Isparta'da 3-4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Feci şekilde dayak yiyen Koç'un son durumu ise henüz bilinmiyor.

Benekli Ayhan lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğradı.Ayhan Koç'un neden dayak yediği bilinmezken sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.İki kişi tarafından darbedilen Benekli Ayhan aldığı darbeler sonrası yerden kalkamadı. Görüntülerin sonunda Ayhan Koç'un hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.Sosyal medyada yer alan iddialara göre Benekli Ayhan lakabıyla bilinen Ayhan Koç, Isparta'da gittiği bir mekanda 'uyuşturucu sattığı' iddiasıyla dövüldü.İddiaların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.Benekli Ayhan aldığı darbeler sonucunda yere düştü. Yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görülen Ayhan Koç'un son durumu ise henüz bilinmiyor.