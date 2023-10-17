  • USD: 27,87 - 27,92
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Benekli Ayhan dakikalarca dayak yedi: Baygınlık geçirdi

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan, eğlence mekanı çıkışında kavgaya karıştı. Öldüresiye darbedilen fenomen aldığı darbeler sonucunda bayıldı.

Ekleme: 17.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:29 / Editör: Ozge Selin
Isparta'nın İstanbul Caddesi üzerinde panik dolu dakikalar yaşandı.

Sosyal medyada Benekli Ayhan lakabı ile bilinen fenomen, kavgaya karıştı.

Eğlence mekanının önünde meydana gelen olayda, sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Öldüresiye dayak yedi

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Baygınlık geçirdi

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.

Görüntülerde, iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Avukattan açıklama

Bir diğer yandan 2 kişi tarafından darbedilen sosyal medya fenomeni Ayhan Koç ve ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat’tan açıklama geldi.

Avukat Şahin Polat, Ayhan Koç'tan 24 saattir haber alınamadığını belirttiği açıklamasında, “Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk” dedi.

Şahin, bir süre sonra yaptığı paylaşımda, Ayhan Koç'a ulaşıldığını ve iyi olduğunu açıkladı.

Valilik açıklaması

Olayla ilgili Isparta Valiliği de bir açıklamada bulundu.

"Emniyet birimlerimize şikayette bulunulmadı"

Açıklamada şu cümleler aktarıldı;

Bazı sosyal medya hesaplarında Benekli Ayhan olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada;

Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgilli olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Olay sonrası 2 kadın şahısla Burdur'a gitti

A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın saat 03.30 suralarında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir.

A.K ‘bin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır.
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Mehmetçik terör inlerine böyle girdi: Ulaşılamaz denen her yerde biz varız
Mansur Yavaş’ın yüzde 90 oy aldığı köyde isyan var! Muhtar: Bıçak kemiğe dayandı!
Dünyanın gözü önünde ABD destekli katliam: Peş peşe İsrail hamlesi! ABD basınından flaş iddia...
İYİ Partili Taner Demirer'den skandal beğeniler! Zulme sessiz kaldı! Terör devletini destekledi
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Başkan Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı!
Gazze'de insanlık suçu işleniyor! 'Ateşkes sağlandı' sözlerine İsrail'den yalanlama
Batı’dan İsrail’in katliamlarına sansür!
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Yarışın içinde ABD ve İsrail de var: Türkiye TB3'ün menziliyle yeni bir meydan okuyor!
İSPARK ücretlerine yapılan yüzde 57’lik zam uygulanmaya başlandı
İyi Parti'den CHP'ye ittifak şartı: Değişim olursa iş birliği yaparız
Sözünü tutan listede yer bulacak! AK Parti'de yerel seçim hazırlığı sürüyor
İsrail polisi Türk muhabirin yayın yapmasını engelledi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 56 ilde Kafes operasyonu: 150 şüpheli yakalandı
Bunun adı alçaklık! İsrail insan kıyımında sınır tanımıyor: Gazze’de içinde yaralıların olduğu ambulansa saldırdı
HDP kongresinde Abdullah Öcalan paçavrasını açtı: Cezaevini boyladı
Gazze'de muhabir İsrail’in bebek katliamını kan donduran sözlerle anlattı! ‘Burada kafası kopmuş onlarca çocuk var!’
Başkan Erdoğan Reisi ile görüştü
3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Esenyurt'taki çöpte bebek cesedi bulundu

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Sular çekilince ortaya çıktı: Görmek için kilometrelerce yol yürüdüler

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Bunları çöpe atanın parası çarçur olur! Hurdacılar alıp para kazanıyor: Gramı 1720 TL

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!

Evden çıkan kiracı öyle bir şey yaptı ki: Gerçeği öğrenen ev sahibi isyan etti!