Benekli Ayhan dakikalarca dayak yedi: Baygınlık geçirdi

Sosyal medya fenomeni Benekli Ayhan, eğlence mekanı çıkışında kavgaya karıştı. Öldüresiye darbedilen fenomen aldığı darbeler sonucunda bayıldı.

Isparta'nın İstanbul Caddesi üzerinde panik dolu dakikalar yaşandı.



Sosyal medyada Benekli Ayhan lakabı ile bilinen fenomen, kavgaya karıştı.



Eğlence mekanının önünde meydana gelen olayda, sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Öldüresiye dayak yedi



Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Baygınlık geçirdi



Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç, aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi.



Görüntülerde, iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.



Avukattan açıklama



Bir diğer yandan 2 kişi tarafından darbedilen sosyal medya fenomeni Ayhan Koç ve ailesinin avukatını olduğunu belirten Şahin Polat’tan açıklama geldi.



Avukat Şahin Polat, Ayhan Koç'tan 24 saattir haber alınamadığını belirttiği açıklamasında, “Benekli Ayhan Koç'un ailesinin avukatıyım. 24 saattir haber alamıyoruz. Kayıp ihbarında bulunduk” dedi.



Şahin, bir süre sonra yaptığı paylaşımda, Ayhan Koç'a ulaşıldığını ve iyi olduğunu açıkladı.



Valilik açıklaması



Olayla ilgili Isparta Valiliği de bir açıklamada bulundu.



"Emniyet birimlerimize şikayette bulunulmadı"



Açıklamada şu cümleler aktarıldı;



Bazı sosyal medya hesaplarında Benekli Ayhan olarak bilinen A.K. isimli sosyal medya fenomeninin darp edildiğine yönelik görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine yapılan araştırmada;



Söz konusu olayın 15.10.2023 tarihinde Isparta İl Merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldiği ve konuyla ilgilli olarak emniyet birimlerimize iletilen bir müracaat ve şikayetin bulunmadığı anlaşılmıştır.



Olay sonrası 2 kadın şahısla Burdur'a gitti



A.K. ve olay sırasında yanında bulunan 2 kadın şahsın saat 03.30 suralarında ticari taksi ile Burdur’a gittiği, A.K.’nin buradan saat 13.00 sıralarında otobüs ile Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilmiştir.



A.K ‘bin olay sonrası hastane giriş kaydı bulunmamaktadır. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsın kimlik tespiti yapılmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır.