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Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de devam eden savaş durmalı. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışa ulaşmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırılarına sert tepki gösteren Fidan; "Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Uzun yıllardır hegemonik güçlerin, medya gücüyle problemin gerçek tabiatını unutturduklarını görmekteyiz, artık buna bir son verme zamanı geldi" ifadelerine yer verdi

Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Ekleme: 17.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Fidan’dan İsrail’e çok sert uyarı: Bunun adı hırsızlıktır!
Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gazze'de devam eden dramın durdurulması, sivil halkın etkilenmemesi için alınacak tedbirleri görüşüyoruz. Özellikle Gazze'deki nüfüsa insanı yardımların ulaştırılması konusunda bölge ülkeleriyle yoğun bir temas içindeyiz. Türkiye olarak başta Mısır olmak üzere yakın iş birliği yürütüyoruz.

Barış için nasıl adımlar atılabilir onun için çalışıyoruz. Bu savaştan daha büyük bir savaş da çıkabilir, tarihi bir barış da olabilir. Cumhurbaşkanımız da barış için çalışmalar yapıyor. Neredeyse uluslararası bir kabul haline gelmiş iki devletli bir çözüm için dünyanın bu konuda adım atması gerekir.

'FİLİSTİN DEVLETİ'NİN KURULMASI ERTELENDİKÇE BÖLGEYE BARIŞ GELMEYECEKTİR'

Filistin Devleti'nin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur. Yarın Cidde'de İİT Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı yapılacak. Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri söylemekten geri durmuyoruz. Suriye'de kalıcı bir siyasal çözüm için neler yapılabilir bunu da görüşüyoruz.

'BUNUN ADI HIRSIZLIKTIR

Şu ana kadar Filistin Devleti'ne giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmaması ve bu konuda çözüm yollarını tartıştık. Uzun yıllardır oluşturdukları algıyla hem kendilerine hem de dünyaya yalan söylediklerini görüyoruz, artık buna bir son verme zamanı geldi. Yapılan haksızlıkların ve zulmün kılıflara sokulmaktan vazgeçilmesi lazım. Bizim uluslararası topluma çağrımız, bildiğiniz gerçeklere uygun şekilde davranmanız. Yapılanın ne olduğunu siz de iyi biliyorsunuz biz de biliyoruz.

Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. Evine el koyuyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, birini getirip oraya koyuyorsunuz, 'yerleşimci' diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU

Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı ve insanı rolü oynama konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın prensibi var. Şu ana kadar çeşitli ülkelerden vatandaşlarının salıverilmesi konusunda talepler aldık. Özellikle yabancıların ve sivillerin bırakılması konusunda çabalarımız devam ediyor. Kalıcı barışın sağlanması için çabalarımız devam edecek.

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