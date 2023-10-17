Bakan Bolat: Manipülatif ilanlara 100 bin liraya kadar ceza kesilebilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haksız fiyat artışlarına karşı alınan önlemlere dikkati çekti. Emlak piyasasında ilan sitelerine inceleme başlatıldığını anımsattı. Manipülatif ilanlara 100 bin liraya kadar idari ceza verileceğinin altını çizdi.Ömer Bolat, 'Böyle piyasayı şişirme amacıyla manipülatif ilanlar girenlere karşı kimlik araç ve gayrimenkul doğrulamayı yapmadan ilanı yayınlamama kuralı getirdik. Yayınlandığı takdirde ilan siteleri sorumlu olacak ve ciddi para cezası ödeyecekler. 1 Kasım'da da yürürlüğe giriyor yönetmeliğimiz' açıklamasını yaptı.Bir televizyon programında konuşan Bakan Bolat, enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyasına hemen her sektörden destek geldiğini söyledi.Restoran ve kafe gibi hizmet sektöründe yer alanları da kampanyaya katılmaya davet etti.Bolat, 'Bütün sivil toplum kuruluşları DEİK, TİM, MÜSİAD, ASKON gıdada mobilyada indirim çağrımıza olumlu beyan verdiler. İndirim yapanları bakanlığın web sitesinde yayınlayacağım. Restoranlar kafeler diğer hizmet kuruluşları onların da bu çağrıya icabet etmesini bekliyoruz' şeklinde konuştu.Bakan Bolat, fahiş fiyatla mücadele kapsamında KPSS aracılığıyla bin 500 denetçi alınacağı bilgisini de verdi.