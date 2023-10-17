Antalya'da zehir tacirlerine operasyon: 24 zanlı yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirledikleri 21 adrese, 3 özel harekat timi, 2 insansız hava aracı ve 3 narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı 55 ekip ve 200 personelin katılımıyla operasyon düzenledi.Yapılan aramalarda 15 kilogram eroin, 6 kilogram esrar ve farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 hassas terazi ve para ele geçirildi.