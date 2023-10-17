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Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliam, can almaya devam ediyor. Bölgeye ölüm yağdıran işgalci İsrail, Gazze'yi tamamen ele geçirmek için saldırılarını sürdürürken Alman basınında bir son dakika iddiası yer aldı. 7 Ekim'den bu yana gündemde olan "İsrail kara harekatı başlatacak mı" sorusunu gündeme getiren Alman Der Spiegel, harekatın başlamasıyla ilgili tarih verdi.

Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Ekleme: 17.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail, gece gündüz demeden bölgeyi bombalamaya devam ediyor. Yıllardır işgal altında olan Gazze'yi tamamen ele geçirmek için uyguladığı planı devreye sokan İsrail, kadın ve çocukları hedef aldığı insanlık dışı saldırılarında kara harekatına da başlama niyetinde.

GAZZE'YE ÖLÜM YAĞMURU DEVAM EDİYOR

7 Ekim'de başlayan saldırılarında 3 bine yakın Filintinliyi katleden İsrail güçleri, hastaneleri de bombalıyor. Abluka altına aldığı Gazze'ye elektrik, su, gıdayı kesen ve halka insani yardım ulaşmasını engelleyen İsrail, Filistin halkını vatanlarını terk etmeye zorluyor.

Savaş suçu işleyerek uluslararası kuruluşların çağrısına kulak tıkayan İsrail 'bir sonraki aşama' olarak görülen kara harekatı için hazır durumda. Gazze sınırında kara harekatı için hazır olduğuyla ilgili haberler gelmesinin ardından İsrail'den bir son dakika haberi gelmişti.

KARA HAREKATINA İLİŞKİN YENİ GELİŞME

İsrail Ordu Sözcüsü, kara harekatından başka bir şey olabileceğini belirtirken, 'Bu aşamada Gazze'de insani ateşkes yok' açıklamasında bulunmuştu. 'Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanıyoruz. Herkes kara operasyonundan bahsediyor, buna benzer bir şey olabilir' ifadelerini kullanmıştı.

Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’

HER ŞEY BIDEN'I İŞARET EDİYOR

Kara harekatının ne zaman başlayacağı tartışılırken Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman Der Spiegel, kara harekatına başlama emri verilmesinde ABD Başkanı Joe Biden'ı işaret etti.

Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’

İsrail'in katliamlarını desteklediği bilinen Biden, 18 Ekim tarihinde kritik bir ziyarette bulunacak. Netanyahu ile görüşmek için yola çıkan Biden'ın yapacağı açıklamalar merakla beklenirken Der Spiegel kara harekatının günlerdir başlatılmamasının ardında ABD olduğu mesajını verdi.

Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’

'ÜLKEDEN AYRILIR AYRILMAZ…'

Spiegel, 'İsrail'in kara harekatı Biden'ın ziyaretini hemen ardından gerçekleşecek' başlıklı haberinde dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrail'e dayanışma niyetiyle gerçekleşecek ziyaretin kritik bir zamanda geldiğini altını çizen Spiegel, kaynaklarına dayandırdığı haberinde kara harekatının başlatılmasının Biden'ın ülkeden ayrılır ayrılmaz başlayabileceğini işaret etti.

Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’

Biden'la kara harekatının şartlarını masaya yatırması beklenen İsrail'in, bir iki gün içinde düğmeye basabileceği iddia edildi.
Alman medyası resmen açıkladı: İsrail kara harekatına ne zaman başlayacak? ‘Her şey o tarihi işaret ediyor!’
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