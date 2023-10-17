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8 ilde PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı kararı!

Ankara merkezli 8 ilde başlatılan PKK/KCK operasyonu kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ekleme: 17.10.2023 - 09:16 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
8 ilde PKK operasyonu, çok sayıda gözaltı kararı!Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada, örgütün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara sınırları içerisinde yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptıkları tespit edilen 30 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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