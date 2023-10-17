3 kent için sarı alarm! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; Marmara Bölgesi'nde 13.00 ile 21.00 saatleri arasında şiddetli sağanak beklendiği bildirildi. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan, Erzincan ve Batman çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.16.10.2023 Pazartesi akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21/50 kg/m2); Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. Öte yandan Trabzon, Rize, Artvin için 'sarı' alarm uyarısında bulunuldu.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 13°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 8°C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluMANİSA 10°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 17°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluANTALYA 19°C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY 16°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN 20°C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 8°C, 20°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 7°C, 16°CParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 9°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 9°C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BOLU 4°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Bayburt hariç) bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Artvin, Rize kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 14°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 15°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere, kuvvetli sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KARS 4°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluERZURUM 3°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA 10°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Batman çevrelerinin yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 28°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 12°C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT 15°C, 25°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu