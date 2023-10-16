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Uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını iki kilogramı aşkın uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladılar
Suçla mücadelesini aralıksız sürdüren Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; bir pansiyona operasyon düzenleyerek söz konusu pansiyonda oda kiralayan ve uyuşturucu madde ticareti yapan uyuşturucu satıcılarını suçüstü yakaladı. S.Y. ve H.Ö. isimli uyuşturucu madde satıcıları, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. İki suç ortağının kullandıkları araçta ve söz konusu adreste yapılan detaylı aramalarda bir kilo 950 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 2.44 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu, 22 uyuşturucu hap ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 350 lira nakit para ele geçirildi. İki suç ortağı da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen S.Y. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. H.Ö. ise 'Adli Kontrol' kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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