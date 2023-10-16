Trabzon’da fuhuş operasyonu: 9 kişi yakalandı

Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro ekipleri tarafından 2 işletme ve Çömlekçi Mahallesi'nde fuhuş yapmak amacıyla bulunan 9 kadın tespit edildi. Tespit edilen 9 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 9 kadının zührevi (bulaşıcı) hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi amacıyla hastaneye sevk edildi. Ayrıca, kadınları fuhşa zorladığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 kişi hakkında 'Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçlarından adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Operasyonla ilgili düzenlenen evrakların gerekli idari işlemler için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna gönderileceği bildirildi.