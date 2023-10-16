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Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 71,96, aylık yüzde 4,47 arttı.

Ekleme: 16.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Tarım-ÜFE'de, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,47 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 46,58 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,96 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 91,66 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,23 azalış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,50 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 8,54 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,28 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,74 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 6,10 artış gerçekleşti.

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Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 26,19 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 50,65 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 154,83 ile üzüm ve yüzde 146,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 5,93 ile lifli bitkiler oldu.

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Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,80 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 2,86 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 31,62 ile yağlı meyveler ve yüzde 24,05 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.

Eylül 2023'te, endekste kapsanan 84 maddeden, 22 maddenin ortalama fiyatında azalış, 57 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
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