MSB: Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı, Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonların hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.
'İNLERİNİ BAŞLARINA YIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.