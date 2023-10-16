Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Ağrı, Bitlis, Kastamonu, Sakarya, Van, Zonguldak ve Bartın.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 23°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 23°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 22°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 24°CParçalı yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutluKONYA °C, 23°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli, kıyı kesimleri çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinden sonra kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliTOKAT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetliParçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van, Bitlis ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.KARS °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 26°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 25°CParçalı bulutluSİİRT °C, 24°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı bulutlu