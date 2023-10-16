Mardin'de beşik kertmesi yapılan çocuklara nişan töreni düzenlendi

Doğduklarından sonra beşik kertmesi yapılan 8 ve 9 yaşındaki kuzenlere nişan yapıldı. Minik çocuklara yüzük takılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuya dair inceleme başlattı.

Mardin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda U.A.'nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu doğduktan sonra beşik kertmesi yapıldı.İki çocuk için aile arasında nişan töreni düzenlendi.Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü.Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.